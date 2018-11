Selfie Kaczyńskiego z Marszu Niepodległości. Zadowolony prezes w otoczeniu samych kobiet

Na zdjęciu oprócz prezesa znalazły się europosłanka Jadwiga Wiśniewska, rzeczniczka PiS i wicemarszałek Beata Mazurek oraz posłanka Małgorzata Gosiewska. Za nimi stoi rozmawiający przez telefon Mariusz Błaszczak, a w tle widać też wicepremier Beatę Szydło.

- Wspólny marsz to ogromny sukces. Wiemy już, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Być może dojdzie nawet do 200 tysięcy. Jesteśmy uradowani, były piękne uroczystości na pl. Piłsudskiego, wspaniałe przemówienie prezydenta. To wielki dzień - powiedział Kaczyński w rozmowie z serwisem niezależna.pl.

Na Twitterze Wiśniewskiej pojawiło się też zdjęcie z prezesem trzymającym biało-czerwoną flagę. Obok znów - Gosiewska, Wiśniewska i Błaszczak, tym razem bez Beaty Mazurek.

Jarosław Kaczyński i pozostali oficjele szli w pierwszej części Marszu Niepodległości. Daleko za nimi znalazła się druga, większa część, gdzie szli m.in. nacjonaliści, ONR czy neofaszystowska organizacja włoska Forza Nuova. Więcej informacji o obchodach Święta Niepodległości znajdziecie w naszej RELACJI NA ŻYWO.