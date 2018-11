Donald Tusk na 100-lecie niepodległości: "Wybacz nam Polsko. Ty jesteś najważniejsza"

11 listopada rano Donald Tusk pojawił się w towarzystwie Grzegorza Schetyny i innych polityków PO przed Belwederem w Warszawie. Szef Rady Europy złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wygłosił również przemówienie.

Donald Tusk przeprosił Polskę w jej urodziny

Donald Tusk został przywitany brawami i okrzykami. Przemówienie szefa Rady europejskiej było bardzo krótkie.

Życzę naszej niepodległej Rzeczpospolitej w jej setne urodziny i wszystkim rodakom kolejnych 100 lat i jeszcze więcej w szczęściu i pokoju

- powiedział Donald Tusk.

Wiem, że na co dzień spieramy się między sobą o kształt naszego państwa i wiem, że czasami robimy to za mocno. Wybacz nam Polsko

- dodał.

Zaznaczył jednak, że dziś szczególnie czuje, że to, co łączy Polaków jest o wiele silniejsze i ważniejsze niż to, co ich dzieli. - Bo ty jesteś najważniejsza, Polsko. W te urodziny chciałbym powiedzieć najprostsze słowa, których nie możemy się bać: Kochamy Cię, Polsko - zakończył Donald Tusk.

Grzegorz Schetyna mówi o tym, co dzieli

Chwilę wcześniej przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przemawiał szef Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.

Sto lat temu polscy politycy potrafili być razem, dziś polska polityka jest podzielona i skłócona. Dzisiaj polskie ulice będą wypełnione osobami, które odpychają Europę, żyją nienawiścią i niechęcią

- powiedział Schetyna.

Zapewnił jednak, że za rok będzie inaczej. Zapowiedział, że 11 listopada 2019 roku z tego miejsca ruszy wspólny marsz, który udowodni, że Polacy potrafią się zjednoczyć.

Wielu komentatorów zauważało jak daleko różne były od siebie przemówienia Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska.