Orędzie pary prezydenckiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

pieniadzeistolki pół godziny temu Oceniono 10 razy 6

Liczmu przede wszystkim na siebie. Józef Piłsudski, kiedy pokonywał bolszewików, a więc bronił zachodu, to miał trochę trudniejszą sytuację niż my dzisiaj. Kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików w symbolicznym sensie, to miał o wiele trudniejszą sytuację. Skoro oni dali radę pokonać bolszewików, dlaczego My nie mielibyśmy pokonać współczesnych bolszewików?