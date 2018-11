11 listopada. "Sytuacja jest krytyczna", będzie kontrmanifestacja Obywateli RP

t0tylk0ja pół godziny temu Oceniono 14 razy 12

Nie jestem zwolennikiem tego marszu niepodległości, ale Obywatele dają alibi rządowi. Jeśli dojdzie do zamieszek to wiadomo na kogo zrzucą winę. Niech protestują w inne dni, a jutro niech dadzą spokój i świętują w gronie rodzinnym. I we Wrocławiu chcą to robić i w Warszawie. Po co?

Akurat jutro dajcie spokój.