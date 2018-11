Donald Tusk: Ojcem naszej niepodległości jest Piłsudski, ojcem wolności - Wałęsa. I basta!

g.lesio godzinę temu Oceniono 32 razy 16

W punk.

PiS i ich prezes to współcześni bolszewicy.

Jedyne co ich różni to to, że na początku bolszewicy w Rosji niespecjalnie dbali o swój prywatny interes bo robili to z przekonania. Metody te same ale cele inne.

U prezesa megalomania by pokazać jakim to on jest bohaterem a u jego sługusów jedynie żadza mamony.

Nigdzie tam nie ma nawet cienia głębszej idei.

Liczy się jedynie władza i mamona a Polaków i Polskę mają głęboko gdzieś. Nie obchodzi ich , że rujnują ekonomicznie kraj i za te ich wydatki na przekupstwa wyborcze będą płacić nasze nie tylko dzieci ale i wnuki bo pożyczają na potęgę niestety nie w swoim ale w naszym imieniu.

W sumie to jest tragiczne co się dzieje i dlatego trzeba zrobić wszystko by jak najprędzej pozbawić ich władzy i przerwać ten chocholi taniec.