"Duda zrobi sobie zarąbiste selfie z faszystą". Frasyniuk krytykuje negocjacje z nacjonalistami

cztery0000ziobra pół godziny temu Oceniono 19 razy 9

No i co, pisiorki? Głosowaliście w PE przeciw delegalizacji nazioli, a oni się na was wypięli! Zrobili was w szmaty jak wujek Adolf wujka Joe. Cóż za czarna niewdzięczność! No ale, jak mówi ludowe przysłowie, "służ panu wier(d)nie, on ci za to gwiz(d)nie". To teraz antyszambrujcie pokornie u Winnickiego i Międlara; może się nad wami ulitują?