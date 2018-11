Morawiecki: Świętujmy wspólnie z tymi, z którymi być może nie do końca się zgadzamy

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił specjalne orędzie przed Świętem Niepodległości. - Drodzy rodacy, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza granicami nasze ojczyzny. W najbliższych dniach wszyscy będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - zaczął premier.

Mateusz Morawiecki o "ojcach niepodległości"

- 100 lat temu nasi przodkowie bohaterstwem, orężem oraz pracą dyplomatyczną wywalczyli nam wolną Rzeczpospolitą. Ofiarowali nam ojczyznę, którą i dziś, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód, wszyscy szczerze kochamy - mówił dalej.

Premier zaznaczył, że w tych dniach "wspominamy ojców naszej niepodległości". Wymienił: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Przypomniał, że dzięki nim "kraj bez własnych instytucji, bez własnej gospodarki, bez waluty i prawa, stał się ważnym państwem na mapie Europy".

Przed i po odzyskaniu niepodległości wiele spraw ich różniło, często między sobą ostro się spierali. Ale w tych kluczowych dla Polski dniach, miesiącach i latach, mieli jeden wspólny cel: wolną, niepodległą, suwerenną Ojczyznę.

- powiedział Mateusz Morawiecki.

"Przyszłością Polski będzie zawsze Europa"

Premier mówił, że "historia się nie kończy", a rocznica odzyskania niepodległości to "data, która przede wszystkim powinna przypominać nam o wielkim zobowiązaniu wobec przyszłości Polski".

- O tym, jak nasz kraj będzie wyglądał w kolejnych latach i za następne sto lat. Jaką Polskę chcemy zostawić naszym dzieciom, wnukom, naszej wspólnocie narodowej, w tej sztafecie pokoleń - mówił Morawiecki. - Podstawowym zadaniem państwa polskiego musi być konsekwentne podnoszenie jakości życia polskich rodzin - dodał.

Premier ocenił, że "będąc ofiarą dwóch zbrodniczych systemów, nikt od Polski lepiej nie rozumie, jak ogromną wartością jest wolność indywidualna oraz bycie członkiem demokratycznej wspólnoty narodów".

Dziś, będąc aktywnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, pokazujemy, że jesteśmy jednym z najbardziej pro-europejskich narodów. Przyszłością Polski będzie zawsze Europa. Projekt europejski jest również projektem polskim i naszą racją stanu jest, żeby Unia Europejska była historią sukcesu

- mówił Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki: świętować nawet z tymi, z którymi się nie zgadzamy

Premier apelował, by "szukać tego, co nas łączy, co pozwala budować wspólnotę i przyczynia się do wzmacniania pozycji Polski" oraz by ponadpartyjnie wszyscy pracowali nad bezpieczeństwem i rozwojem gospodarczym. - Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą! - powiedział. Wzywał też, by

świętować wspólnie "z tymi, z którymi być może na co dzień, w pewnych sprawach… nie do końca się zgadzamy".

Całe orędzie premiera Mateusza Morawieckiego: