Narodowcy kłócą się między sobą o Marsz Niepodległości. Winnicki do Andruszkiewicza: Nie pajacuj

manonfire godzinę temu Oceniono 26 razy 16

Winnicki to wyjątkowa kanalia. Pamiętam jakąś jego rozmowę na antenie którejś telewizji informacyjnej, gdzie złośliwie przekręcał nazwisko swojego adwersarza, by brzmiało bardziej "żydowsko". Rzeczony adwersarz nie reagował, ale ja to bym chyba nie wytrzymał. Albo bym wyszedł ze studia i nigdy więcej nie zdecydował się na rozmowę z takim bucem albo wyszedłbym ze studia i zaczekał na pana Winnickiego, by jego ulubioną metodą "raz sierpem raz młotem" wyjaśnić mu czym się kończy brak szacunku dla przeciwnika.