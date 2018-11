Sejm odrzucił projekt antyszczepionkowców. Miał znieść obowiązek szczepień

t0tylk0ja 4 godziny temu Oceniono 33 razy 25

Czyli szczęście w nieszczęściu, że akurat teraz wystąpiło tyle zachorowań na odrę, a ludzie zaczęli przynajmniej w mediach i internecie) panikować, gdyby nie to, to nie wiadomo co by nasi posłowie wymyślili.