MON stworzy nowy rodzaj sił zbrojnych. Powstaną wojska obrony cyberprzestrzeni

O tym, że prace nad decyzją o sformowaniu wojsk obrony cyberprzestrzeni zbliżają się ku końcowi poinformował na posiedzeniu sejmowej komisji obrony Paweł Dziuba, wicedyrektor Narodowego Centrum Kryptologii.

MON: Powstaną wojska ochrony cyberprzestrzeni. Decyzja na etapie finalizacji

- MON dostrzegając rosnące wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski, uznało ten obszar działań za jeden z priorytetowych - powiedział Paweł Dziuba. Nie przekazał jednak informacji na temat liczebności oraz terminu powołania nowego rodzaju sił zbrojnych. Wicedyrektor Narodowego Centrum Kryptologii podkreślił, że ochrona cyberprzestrzeni przez wojsko wynika zarówno "z polskiej racji stanu", jak i ze zobowiązań sojuszniczych, m.in. z NATO. Jak zapowiedział Dziuba, najważniejszymi zadaniami wojsk ochrony cyberprzestrzeni będą: "wykrywanie, rozpoznawanie i zapobieganie cyberzagrożeniom; wsparcie, ochrona oraz obrona sieci i systemów teleinformatycznych; prowadzenie cyberrozpoznania, wsparcie operacji militarnych prowadzonych przez siły zbroje w domenie cyberprzestrzeni oraz planowanie i prowadzenie działań militarnych w cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym".

Jak będzie finansowane wojsko ochrony cyberprzestrzeni?

Pomysł utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni spotkał się z licznymi pytaniami ze strony posłów. Bożena Kamińska zapytała o sposób finansowania tego projektu, z kolei Anna Siarkowaska zwróciła uwagę na to, że wojsku będą potrzebni fachowcy, którzy na cywilnym rynku pracy mogą znaleźć bardziej intratne propozycje pracy.

- Zdajemy sobie sprawę, że w zderzeniu z rynkiem cywilnym jesteśmy mało konkurencyjni jako wojsko pod względem finansowym. Ale dziś zwiększamy, nie powiem środki, ale dodatki tak, żeby równać do tego poziomu cywilnego. To nie jest poziom 3-5 tys. zł, bo to są dziś zdecydowanie wyższe środki finansowe, jeżeli chodzi o ten obszar szczególnie wrażliwy, i o żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników, którzy w tym obszarze funkcjonują. Ta sytuacja będzie ulegała sukcesywnie zmianie, czyli wrastała - odpowiedział Paweł Dziuba.

Skurkiewicz wyjaśnił z kolei, w jaki sposób będzie finansowane wojsk obrony cyberprzestrzeni. Zapowiedział, że projektowany budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na 2019 r. na cyberbezpieczeństwo i zabezpieczenie kryptologiczne w wysokości 42 mln zł to nie jedyne źródło finansowania tego projektu. - Narodowe Centrum Kryptologii, to jest budżet 111 mln. zł, plus 700 mln. zł z programów operacyjnych. Dziś mówimy o takich środkach finansowych w roku 2018- powiedział Wojciech Skurkiewicz.