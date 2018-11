Sobecka ma sposób na fake newsy: Repolonizacja mediów i będą podawały właściwe informacje

W trakcie czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej posłowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dyskusja zeszła na temat fake newsów.

- Mówimy o tym, że wojsko już dzisiaj podejmuje środki przeciwdziałające walce informacyjnej. Patrząc na to, co się dzieje wokół sił zbrojnych i jak są częstokroć przedstawiane w mediach, jak bardzo często są upowszechniane fake newsy, które bardzo trudno odkłamać, mam wątpliwości co do skuteczności tych działań - stwierdziła posłanka z klubu parlamentarnego PiS Anna Maria Siarkowska.

Parlamentarzystka przywołała przykład zamieszania wokół materiałów publikowanych m.in. przez TVN i "Gazetę Wyborczą" dotyczących Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Jak się człowiek wczytał w materiał, jak się go uważnie obejrzało, okazywało się, że kwestie związane z Wojskami Obrony Terytorialnej były zupełnie pomieszane z kwestiami dotyczącymi organizacji proobronnych, które ze swojej natury rzeczy nie są częścią sił zbrojnych - zwróciła uwagę Siarkowska.

- Szereg mediów powielało te materiały, wyśmiewając WOT, jakoby żołnierze ćwiczyli z atrapami broni, co było kompletnym kłamstwem, kompletną nieprawdą - dodała.

- Trudno tego typu sytuacje traktować jako przypadki. Ta sytuacja się powtarza już wiele razy i jest ona wymierzona stricte w dobre imię żołnierzy WOT, też w to, w jaki sposób Wojska Obrony Terytorialnej są postrzegane przez społeczeństwo

- przekonywała posłanka.

Sobecka: Trzeba zrepolonizować media

Członkowie komisji w późniejszych wypowiedziach mówili także o zagrożeniach związanymi z fałszywymi kontami w mediach społecznościowych, publikującymi nieprawdziwe informacje.

- Na takie sytuacje jest tylko jedno lekarstwo: repolonizacja mediów, które będą podawały właściwe informacje. Nie będzie nam Axel Springer robił polityki w Polsce. Rada na te wszystkie fake newsy byłaby jedna: repolonizacja mediów

- skomentowała krótko posłanka PiS Anna Sobecka.

Wypowiedź Sobeckiej szybko spotkała się z reakcją innych parlamentarzystów.

- Niebezpiecznie po wypowiedziach niektórych posłów zbliżyliśmy się do takiej tezy, że największym zagrożeniem dla cyberprzestrzeni jest wolność słowa, a w szczególności jeśli chodzi o wolność słowa poprzez wydawanie gazet

- powiedział Czesław Mroczek z PO.

- To jest niezrozumienie tematu. To co mówi pani posłanka o repolonizacji mediów nijak ma się do botów, do wykorzystania fake newsów. Po części jesteśmy sami sobie winni, bo nie powołując się na konkretne partie, niektóre używają botów w komunikacji, w popieraniu swoich tez. My tworzymy ten chaos - zwrócił uwagę Paweł Pudłowski z Nowoczesnej.