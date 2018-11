Miller o obchodach 100-lecia niepodległości. "Biedna Polska Ludowa stworzyła tysiąc szkół"

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w czwartek wieczorem zakaz organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada, który wydała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odwołanie od decyzji prezydent stolicy złożyło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Z kolei państwowy marsz w Warszawie zapowiedzieli także premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda.

Zamieszanie wokół 11 listopada i jednocześnie obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Leszek Miller.

- To była wspaniała okazja, żeby zostawić jakiś trwały ślad, jakąś trwałą inwestycję, np. wielką bibliotekę cyfrową, salę koncertową, jakieś centrum technologiczne. Skoro biedna Polska Ludowa była w stanie stworzyć tysiąc szkół na tysiąclecie [1000-lecie Państwa Polskiego w 1966 r. - red.], to dlaczego obecna Polska nie jest w stanie stworzyć stu szkół na stulecie? Chodzi mi o inicjatywy, które będą na tyle wymowne, że każdy, kto się pojawi w pobliżu, będzie mógł sobie przypomnieć: "o, przecież to było na stulecie Rzeczpospolitej"

- mówił Miller.

Jak dodał, "marsz przejdzie i minie, niezależnie od tego, co się tam zdarzy".

- Wszystko to pójdzie w mrok zapomnienia, nic nie zostanie takiego, co by pobudzało emocje Polaków, co by wskazywało, że Polacy skrzyknęli się i stworzyli coś trwałego, coś, co jest powodem do dumy i coś, co nie minie wraz ze zdjęciami z imprezy - stwierdził Miller.