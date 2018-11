Szef KPRM zdradza, jak będzie wyglądał marsz państwowy. Z przodu orkiestry i kombatanci

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości, który wydała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W ciągu nieco ponad doby, jaka minęła między wydaniem zakazu a decyzją sądu uchylającą ten zakaz, wydarzyło się wiele. Między innymi rząd i prezydent ogłosili, że zorganizują swój marsz w miejscu i o godzinie manifestacji narodowców.

Choć marsz już w niedzielę, nie znamy wielu szczegółów. Aby zabezpieczyć się przed rasistowskimi wybrykami, organizatorzy zapowiadają, że na demonstracji będzie obowiązywał regulamin, zgodnie z którym nad marszem będą mogły powiewać tylko biało-czerwone flagi.

Marsz Państwowy. Szczegóły uroczystości

W czwartek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk zdradził w Polsat News nieco więcej informacji na temat uroczystości. Wiemy już, że na początek na niebie pojawią się dwie Iskry, które namalują na niebie polską flagę. Zaraz po nich odebrany zostanie hymn, a następnie wystąpi prezydent Andrzej Duda i marsz ruszy.

Na przedzie marszu znajdą się pojazdy wojskowe, dalej orkiestry, kompania reprezentacyjna, orkiestra wojskowa, kombatanci, harcerze, a dalej pozostali uczestnicy. Razem z kombatantami mają iść prezydent i premier, chronieni przez Służbę Ochrony Państwa.

- Część kombatantów jest w tym wieku, że już nie może iść przez całą trasę, więc część będzie maszerowała na przedzie w tej pierwszej części, część będzie natomiast stała na podwyższeniu - mówił Dworczyk. Szef KPRM poinformował że sprawy techniczne dotyczące marszu są jeszcze "dopinane".

Marszu domagali się kombatanci

Udział kombatantów podkreśliło także Centrum Informacyjne Rządu, które w komunikacie podało, że to ich głos był kluczowy w sprawie marszu. "Organizacja Marszu Państwowego jest także odpowiedzią na liczne prośby kierowane w ostatnich dniach przez środowiska kombatanckie, w tym w szczególności przez Przewodniczącego Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sędziego Bogusława Nizieńskiego, który zwrócił się z apelem o to, by Marsz w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości miał wymiar uroczystości państwowej" - czytamy.