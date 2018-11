Ani rząd, ani narodowcy nie mogą odpuścić 11 listopada. To oznacza emocje, których wolelibyśmy uniknąć

mer-llink godzinę temu Oceniono 23 razy 17

Wszyscy sie kłócą o Marsz. Ale będa i inne uroczystości. Na przykład o 12 w południe odprawa wart przy Grobie Nieznanego Zołnierza. Ktoś zaproponował, a ja to podaje dalej: Pan Andrzej Duda zaprosił wszystkich. No to WSZYSCY idźmy w południe na Plac Piłsudskiego w Warszawie.

I każdy z wielkim plakatem/transparentem pt. KONSTYTUCJA..

Była tez ciekawa propozycja, aby zabrać w kieszeniach balony z napisem KONSTYTUCJA i nadmuchać je na miejscu, bo transparenty i plakaty tzw. służba porządkowa może odbierać albo z nimi nie wpuszczać.

Gdyby cały plac Zwycięstwa i jego okolice nasycone były napisami KONSTYTUCJA, to byłoby pewnie nieźle. Co Państwo na to?