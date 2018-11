11 listopada PiS pójdzie razem z narodowcami? "Toczą się rozmowy"

demaskator5 przed chwilą 0

To bardzo dobry układ ,kiedy mogą się porozumieć i pokazać ,ze łącza

ich wspólne cele i przyszłość kraju.

To jednak prawdziwy i mocny fundament narodu w ,jego interesie

jest kraj i życie każdego z nas .

Piękne to ,ze nie pozwolą się poniżyć

i zastraszyć ,są ambitni i odważni ,

pokażą jedność i sile w tym Wielkim

Niepodległościowym Marszu.