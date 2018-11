"Marsz Niepodległości wygrywa w sądzie. Narodowcy się cieszą. "Wygraliśmy!"

- Wygraliśmy w sądzie. Wszyscy na Marsz Niepodległości! - napisał poseł Robert Winnicki.

- Chyba jedynym „sukcesem” HGW jest to, że przekonała Prezydenta i Premiera do udziału w Marszu Niepodległości. Gratulacje! - stwierdził Witold Tumanowicz, wiceprezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości.

- Oddolny, społeczny i LEGALNY! - ucieszyła się na Twitterze Justyna Helcyk z ONR.

Marsz Niepodległości ma odbyć się 11 listopada w Warszawie. Start jest przewidziany na godz. 14.00. To cykliczne wydarzenie, które środowiska narodowe organizowały także w poprzednich latach. Na marszu pojawiały się ksenofobiczne transparenty a w czasie trwania wydarzenia niejednokrotnie dochodziło do zadym. To m.in. dlatego prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała się na zakaz dla Marszu Niepodległości.

Drugi marsz 11 listopada - pod patronatem prezydenta

11 listopada swój marsz - na tej samej trasie i w podobnym czasie - organizują prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Nazwali go biało-czerwonym marszem. Apelują o przyniesienie flag Polski i udział różnych środowisk.

Rzecznik prezydenta mówił, że państwowy marsz ma pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. Rzecznik Praw Obywatelskich z kolei stwierdził, że "w przypadku dwóch wydarzeń rozstrzyga sąd".