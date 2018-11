Wrocław: sąd uchylił decyzję Rafała Dutkiewicza o odwołaniu Marszu Niepodległości

rafiol 2 godziny temu Oceniono 21 razy 15

Ten zakaz był ważny jako symbol. Szkoda, że nastąpił na samym końcu rządów RD, ale mimo to było warto, bo wszyscy muszą wiedzieć, że we Wrocławiu nie ma przyzwolenia na nacjonalizm, mowę nienawiści i pogardę dla innych ludzi. Zobaczymy, co z kolejnym odwołaniem, byłoby niedobrze, gdyby marsz się odbył, bo ze wskazanych wyżej powodów prawo do zgromadzeń i wolności wypowiedzi powinno w tym przypadku podlegać ustawowym ograniczeniom. Art. 13 i 35 konstytucji oraz stosowne paragrafy KK powinny pomóc, jak nie prewencyjnie to już po starcie marszu, w jego rozwiązaniu.