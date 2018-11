Komendant Główny Policji pisze list do policjantów. Życzy im szybkiego powrotu do zdrowia

"Tak jak Wy wierzę w sens służby, w poświęcenie i oddanie. Wierzę w odpowiedzialność. Wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach. Dlatego staję przed Wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci" - pisze w swoim liście do policjantów i policjantek Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Szef KGP pisze list do policjantów: Jestem przekonany że podwyżki Wam się należą

List Komendanta Głównego Policji jest reakcją na to, co dzieje się w Policji - ze względu na protest Policji, policjanci w całym kraju masowo korzystają ze zwolnień lekarskich, aby nie stawić się w pracy. Jak informuje TVN, sytuacja jest krytyczna. Na Śląsku zwolnienie wzięło 4 na 10 policjantów, w Krakowie na służbie jest zaledwie 30% policjantów z prewencji, jeszcze gorzej jest na Podkarpaciu, gdzie pracuje tylko kilka-kilkanaście procent policjantów. W związku z olbrzymimi problemami kadrowymi, szef Komendy Główny Policji zaapelował do policjantów o zrozumienie i współpracę ze związkami zawodowymi.

Propozycja MSWiA podwyżki w kwocie 562 zł dla funkcjonariuszy w 2019 roku, płatne w 100% L4 za pierwsze 30 dni zwolnienia lekarskiego, zniesienie progu 55 lat do nabycia praw emerytalnych (pozostaje wyłącznie warunek 25 lat służby) oraz rzecz bez precedensu czyli płatne nadgodziny - to wszystko mają otrzymać funkcjonariusze. W tym zakresie warto jest współpracować i działać razem ze związkami. Jestem przekonany, że to Wam się należy. Mam świadomość, że nie rozwiązuje to ostatecznie problemów płacowych i też chciałbym, aby to były wyższe kwoty, ale te 562 zł wraz z podwyżkami z lat 2016, 2017 i 2018 to już krok do przodu

- pisze w swoim liście Komendant Główny Policji.

W swoim liście do policjantów i policjantek gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował swoim kolegom po fachu za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę, podkreślając, że to właśnie dzięki nim Polska jest krajem bezpiecznym, a chorującym funkcjonariuszom szybkiego powrotu do zdrowia:

Wszystkim tym, którzy dzisiaj chorują, szczerze życzę szybkiego powrotu do zdrowia oraz nabrania sił, aby mogli nieść pomoc w sytuacjach, gdy zagrożone będzie życie i zdrowie Koleżanek i Kolegów.