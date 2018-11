Decyzja Gronkiewicz-Waltz spóźniona o 8 lat. Jeśli sąd ją uchyli, PiS ma poważny problem

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 57 razy 41

PIERWOTNYM pomysłem było połączenie miesięcznicy smoleńskiej z obchodami Święta Niepodleglości.

Choć, a raczej oczywiście ze świadomym od samego początku celem przyćmienia wartości obchodów Święta Niepodleglości, z jednoczesnym podkreśleniem wartości odsłony niebotycznego pomnika niemoty ex-prezydenta, Lecha.



Z takim to punktem wyjściowym, już OD MOMENTU ZAWŁASZCZENIA PLACU PIŁSUDSKIEGO, planowali te uroczystosci, wespół z Kosciołem.



Plany te zostały pokrzyżowane wieściami ze świata; o ochronie nazioli przez władze państwa.



W międzyczasie, policja zaczęła swoje strajki i zaskoczyła władze niemożliwością (jak narazie) zaprzedania się za 1000. Sądzę , że niebawem podwyższą im stawkę podwojnie, bądź potrójnie... jak nie więcej...



Dwie CZOŁOWE POSTACIE WŁADZ POLSKI, stchórzyły i oświadczyły oficjalnie, że nie będą uczestniczyć w marszu, szczególnie gdy policja nadal strajkuje i nie gwarantuje im pieczy.



Z NIEŚWIADOMĄ POMOCĄ PRZYSZŁA IM HGW, ZAKAZUJĄC MARSZU NAZIOLI!



Doszliśmy do apogeum ostanich wydarzeń związanych z obchodzeniem Święta Niepodleglości.



A CO WAŻNIEJSZE, TEGO CO ZACZYNA STAWAĆ SIĘ PROBLEMEM ZAKŁÓCAJĄCYM ODSŁONIĘCIE Z NAJWIĘKSZĄ POMPĄ POMNIKA LECHA, JAKO PUNKT KULMINACYJNY UROCZYSTOŚCI ‘OBCHODZENIA ŚWIĘTA NIEPODLEGLOŚCI’, CHOĆ WŁAŚCIWIE, MIESIĘCZNICY SMOLEŃSKIEJ.



Tym razem, GŁOS DAJE JEDNA Z DWÓCH CZOŁOWYCH POSTACI, TRZĘSĄCYCH POLSKĄ OD KATASTROFY SAMOLOTOWEJ, a szczególnie po przejęciu władzy.



Oczywiście mowa jest o boskim Jaro i jeszcze bardziej boskim Belzebubie toruńskim, niejakim ‘OJCEM’ CAŁEJ POLSKI, RYDZYKIEM.



Ponownie i jak zwykle w krytycznych momentach, jawnie i otwarcie ten to Belzebub toruński, deklaruje swoje stanowisko ‘cwicząc’ pejczem nienawiści mózgi marionetek pozujących na władze państwa i tańczacych na ich każde skinienie.

Jednocześnie, manipulując mózgami suwerena, nadając /narzucając IM ‘WŁAŚCIWY TOK MYŚLENIA’, WYBÓR stanowiska, jakie muszą zająć obecnie.



NIE WOBEC NAZIOLI I ICH MARSZU, A WOBEC HGW, KTÓRA „wbila mu nóż w plecy”, zakazując im marszu!



PARADOKS PARADOKSÓW:



NAZIOLE OCHRANIAĆ !

TĘPIĆ HGW I CAŁĄ OPOZYCJE!



TO GŁOSI ‘OJCIEC’ RYDZYK, PRAWA RĘKA JK.

DUET PROWADZĄCY POLSKĘ PROSTO W ŁAPY PUTINA, PRZY WSPÓŁUDZIALE SWOICH BOLSZEWICKICH PRZYDUPASÓW.



I CO TY NA TO, POLSKO?!



Dwie czołowe, trzęsące ca Polska postacie, które zaprzepaściły:



• Polską praworządność

• Demokrację

• Wolne media

• A co najważniejsze, od pierwszych chwil ‘pokatastrofalnych dzieliły i nadal dzielą naród, na dwa nienawidzące się obozy

• Skłóciły Polske z wszystkimi jej sąsiadami,

• Doprowawadzają Polske do wyprowadzenia z EU.

• Preferują naziolstwo, kukizo-korwino-kibolskie warcholstwo jako popleczników