Beata Szydło jeździła z kurierem, a Mateusz Morawiecki będzie jeździł z tirowcem

Tydzień temu informowaliśmy, że w grupie kierowców ze Służby Ochrony Państwa, z którym jeździła była premier Beata Szydło był kurier. To właśnie on doprowadził do kolizji, do której doszło w Imielinie na Śląsku. 26-latek jechał w samochodzie ochronnym, nie zdążył zahamować i wjechał w tył auta, w którym znajdowała się była Beata Szydło.

Mateusz Morawiecki jeździ z tirowcem

Okazuje się, że przyjmowanie tak młodych osób na stanowisko kierowców ważnych polityków to nie rzadkość. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", do grupy ochronnej premiera Mateusza Morawieckiego, kilka miesięcy temu dołączył nowy kierowca.

To 25-letni mężczyzna z uprawnieniem do prowadzenia pojazdów kategorii C. Do Służby Ochrony Państwa dołączył w grudniu 2016 roku, gdzie rozpoczął służbę przygotowawczą. Jak zaznacza "Rz", służba przygotowawcza powinna trwać trzy lata. Wcześniej 25-latek pracował w rodzinnej firmie transportowej w małej miejscowości.

- Nie kwestionując jego umiejętności, pojawia się wątpliwość, czy 25-latek posiada wystarczające doświadczenie żeby jeździć w kolumnie ochronnej najważniejszych osób w państwie - powiedział informator "Rzeczpospolitej".

Pojawienie się młodych kierowców w Służbie Ochrony Państwa to wynik tego, że w ostatnich latach wielu doświadczonych kierowców, wyszkolonych przez Biuro Ochrony Rządu (wcześniejsze SOP), odeszło z pracy.