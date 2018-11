Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości. Policja: jesteśmy zaskoczeni

krynolinka godzinę temu Oceniono 30 razy 18

Tak jak Wy wierzę w sens służby, w poświęcenie i oddanie. Wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach" - napisał w liście do policjantów i policjantek komendant główny policji Jarosław Szymczyk. "Staję przed Wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci" - podkreślił.



Taki apel to o czym świadczy?

Może o tym, że jak ktoś ma niezałatwione, niewyrównane, porachunki to niech startuje z równaniem, bo nie ma policji na służbie.