Prezydent Gronkiewicz-Waltz zakazuje Marszu Niepodległości. Organizatorzy: i tak przejdziemy

chlopzlasu 2 godziny temu Oceniono 41 razy 23

„Marsz Niepodległości nigdy nie zagrażał życiu i zdrowiu ludzi,”. Jasne. W zeszłym roku zabrałem dzieci 11 listopada do Muzeum Wojska Polskiego. Było dużo atrakcji. Niestety samochód zaparkowałem pod mostem. Gdy wracaliśmy górą szły tępaki strzelając w dół petardami... musiałem zostawić dzieci same, pobiec po samochód, odjechać i dopiero wsadzić dzieci. To nie była bezpieczna dla nich sytuacja. Boje się tylko, że teraz te brunatne prostaki będą miały doskonały pretekst do rozrób bo powiedzą, że to wina HGW...