Marsz Niepodległości zakazany. Hofman: "To moment na odebranie opozycji loga - Konstytucja"

"Po pierwsze: bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić 11 listopada. Po drugie: historia. Polska i Warszawa dość już wycierpiały przez agresywny nacjonalizm. Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości. Stąd decyzja o zakazie" - powtórzyła na Twitterze prezydent Warszawy argumenty za wydaniem decyzji.

"Prezydent Hanna Gronkiewicz - Waltz. Słuszna decyzja. Władze państwa przez rok nie zrobiły nic, by dać gwarancję, że w czasie marszu nie będzie ekscesów faszystowskich i rasistowskich. Polska i Warszawa nie dla faszystów. Ani w święto narodowe ani nigdy" - napisał naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis.

Z kolei Waldemar Kuczyński zwrócił uwagę, że może być problem z wyegzekwowaniem zakazu Marszu Niepodległości.

"Czy pani prezes ma możliwość wyegzekwować ten zakaz. Pisowskie państwo jej nie pomoże. Oni będą maszerować mimo zakazu. Aby zakazać tak ogromny i agresywny marsz trzeba, by mieć w stolicy wojsko. Nie wiem czy to mądra decyzja" - napisał.

Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę, że ani premier, ani prezydent nie byli wstanie dogadać się z organizatorami Marsz Niepodległości, którzy nie byli wstanie dać gwarancji spokojnego przebiegu imprezy. "Obóz władzy powinien być wdzięczny HGW za wydanie zakazu" - pisze w komentarzu dziennikarz.

Hofman: To dobry moment na odebranie opozycji koszulki Konstytucja

A tak decyzję prezydent stolicy komentuje były rzecznik rządu PiS.

"Przy odrobinie finezji to jest dobry moment, by Dobra Zmiana odebrała opozycji całkiem zgrabne logo i koszulki KONSTYTUCJA. #gamechanger:)" - pisze Adam Hofman.

"Jeśli ktoś będzie winny ekscesom, to HGW"

Poseł, sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych, Maciej Wąsik ironizuje, że dzięki decyzji prezydent Warszawy, marsz może mieć rekordowa frekwencję: - "Hanna Gronkiewicz-Waltz sprawiła, że Marsz Niepodległości w 100-lecie jej odzyskania będzie miał rekordową frekwencję".

Łukasz Warzecha z DoRzeczy na Twitterze stwierdził z kolei: - Skrajna nieodpowiedzialność, hucpa i gwałt na wolności zgromadzeń. Jeśli ktoś będzie winny ekscesom, to HGW.

"Marsz Niepodległości przejdzie, niezależnie od wszystkich przeszkód i trudności. Nie zatrzymacie tego" - twierdzi wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak.

Po decyzji prezydent Warszawy głos zabrał sam prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.

"Marsz Niepodległości odbędzie się jak co roku. Przejdziemy ulicami naszej stolicy. Liberalny zamordyzm nie odbierze Polakom możliwości świętowania!" - napisał.

Z kolei Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości na Twitterze powołuje się konstytucję. "Pani @hannagw łamie konstytucyjne prawo dobwolnosci zgromadzeń. Co na to obrońcy konstytucji?! Oddolny, społeczny #MarszNiepodległości idzie 11 listopada jak co roku!" - napisał Bąkiewicz.