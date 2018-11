Wolne 12 listopada. Sejm przegłosował ustawę wraz z poprawkami Senatu

Przypomnijmy, że projekt ustawy o Święcie Narodowym 12 listopada był pomysłem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o to, aby Polacy mogli świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości o jeden dzień dłużej.

12 listopada - dzień wolny

Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 23 października. Początkowo dzień wolny od pracy miał nie dotyczyć osób zatrudnionych w handlu. Sprzeciwiała się temu m.in. opozycja, ale także Senat, który wprowadził poprawki do projektu ustawy. Po wprowadzeniu poprawek przez Senat, Sejm musiał pochylić się nad ustawą po raz kolejny.

Najważniejsza poprawka do ustawy, zaproponowana przez Senat 26 października, a teraz zaaprobowana przez Sejm, dotyczy handlu. W porównaniu z pierwotną wersją ustawy skreślony zostaje artykuł mówiący o tym, że 12 listopada sklepy mogą działać "normalnie", jak w dni powszednie. Oznacza to, że w najbliższy poniedziałek sklepy będą zamknięte (oczywiście to ograniczenie nie dotyczy m.in. właścicieli sklepów, jeśli sami staną za ladą).

Ustawa o Święcie Narodowym 12 listopada. Podpis prezydenta

Ustawa o Świecie Narodowym trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który miał 3 dni na to, aby ustawę podpisać. Jak mówił Jacek Sasin, partia Prawo i Sprawiedliwość ma gwarancję od prezydenta, że ustawę podpisze.

Tak też się stało - Duda ustawę o wolnym 12 listopada podpisał niezwłocznie.