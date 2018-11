Donald Tusk przed Trybunał Stanu? Na drodze stoją jednak matematyka, historia i Gersdorf

maly_zlosliwiec 2 godziny temu Oceniono 12 razy 8

A teraz, mozeta sie cmoknac w zyc. Jakby wszystko bylo zgodnie z prawem (a przypominam ze PIS to chyba sami prawnicy), to mozna byloby cuda robic. A tak ? Spaprane wszystko, sedziowie niedouczeni, prawo rozwalone. To co komu z jakiegos Trybunalu, ktory nie bedzie traktowany serio, bo wszystko bezprawne ? Normalnie mam wrazenie, ze to wojna kiepskich partaczy prawnikow, ktorzy nie mieli szans na kariere w palestrze, to sie mszcza. Od Ziobry i Kaczynskiego, po Dude..