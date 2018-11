Resort Rafalskiej stracił wiceministra od 500+. Bartosz Marczuk złożył rezygnację

6nine9 pół godziny temu Oceniono 22 razy 22

To ten który jako dziennikarz był przeciw obniżaniu wieku emerytalnego, uważał to za głupotę i populizm, a tych co tego chcą nazywał ekonomicznymi matołami (czy jakoś tak).



A parę miesięcy potem był w rządzie i wprowadzał obniżenie wieku emerytalnego jako matoł.