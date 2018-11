Krzysztof Gawkowski odchodzi z SLD. "To była trudna decyzja"

kertog123 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Ostatnie wybory pokazały że gdyby razem poszły KO + PS + SLD to wygraliby prawie wszedzie z PISem. Jeżeli tak pójda na wybory europejskie to z pewnościa wygrają z PIS - i następnie z pewnością wygraja parlamentarne. Jeżeli pojda oddzielnie to PIS bedzie dalej rzadził, byc może z Kukizem ale jednak. Tylko razem maja szansę wygrac z pisem - taki jest niestety system liczenia głosów