Wiceminister MSWiA: Nie wiem, dlaczego policjanci tak masowo chorują. Czyżby to jesienna pogoda?

kiesier 4 godziny temu Oceniono 20 razy 20

"Nie wiem dlaczego nagle policjanci tak masowo chorują."



- bo nie chcą być nazywani kulsonami

- bo nie po to się szkolą na policjantów żeby robić za ochraniarzy plakatów wyborczych

- bo nie mówiono im że służba polega na wycinaniu konfetti

- bo przebranie za aniołka na paradzie to poniżenie

- bo strzelanie na wiwat z armaty o 2 w nocy jest głupie i nierozsądne

- bo za miskę ryżu to może niech pan minister popracuje



i wreszcie bo pan minister jest bucem do kwadratu.