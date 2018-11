Pogoda we wtorek. W całym kraju ciepło i słonecznie. Na zachodzie nawet 20 stopni

Cho jesie w pe軟i, zapowiada si kolejny "wiosenny" dzie. We wtorek pogoda przyniesie wysok temperatur i du穎 s這鎍a.

Pogoda we wtorek. Nawet 20 st. Celsjusza

Najcieplej b璠zie na po逝dniowym zachodzie kraju, gdzie termometry wska膨 nawet 20 stopni Celsjusza. Tak b璠zie m.in. w Zielonej G鏎ze, Jeleniej G鏎ze czy Wroc豉wiu. Niewiele ch這dniej mo瞠 by w Opolu czy Katowicach. Na nisk temperatura nie powinni narzeka tak瞠 mieszka鎍y υdzi, Torunia, Bydgoszczy czy Poznania - termometry wska膨 tam ok. 17-18 st. Podobnie b璠zie we wschodnich rejonach.

Jedynie na p馧nocy kraju mo瞠 by ch這dniej, ale te bez przesady - temperatura nie spadnie tam poni瞠j 15 st.

