Przesłuchanie trwa, a Kownacki publikuje mem z Tuskiem. Wcześniej napominał Giertycha

bylismyslepi godzinę temu Oceniono 36 razy 20

Nie dajmy się ogłupić. Tylko Donald Tusk jest szanowanym politykiem na arenie światowej, nie tylko europejskiej. Proszę mi powiedzieć gdzie zapraszany jest Kaczyński? Prawda jest taka drodzy państwo, że Donald Tusk to wielki kreator polskiej polityki oraz polityki europejskiej, oczywiście wraz z panią Merkel. Teraz szkalują, ale za jakiś czas będą Donaldowi Tuskowi pomniki stawiać. To polityk mądry, ideowy, niepatrzący na swoje korzyści, czy korzyści Platformy Obywatelskiej, ale na interes Polski i Polaków. Ludzie czy nie widzicie, że Platforma wraz z premierą Kopacz i Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem oraz komisarką Bieńkowską to jedyne osoby godne zaufania na całej scenie politycznej? Nie widzicie, że robią wszystko by społeczeństwu żyło się dostatnio. Wolę, by rządziła PO i żyć w dostatnim i dobrze zarządzanym kraju. Przecież wzrost gospodarczy i dobrobyt, jaki mamy po roku 1989, to zasługa ludzi związanych z Platformą Obywatelską, a wcześniej z Unią Wolności i Unią Demokratyczną i ROADem! Członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy dotąd sterowali państwem, to ludzie z najwyższymi kompetencjami. Już mam dość wpisów ludzi z PiS, którzy są aferzystami. Platforma starała się wyprowadzić kraj z długów, w jakie wpędził nas PiS, gdy ministrem finansów była Zyta Gilowska. Zobaczcie jak kraj rozkwitał za rządów Platformy Obywatelskiej: mamy autostrady, mamy metro, mamy nowe stadiony, przychodził do Polski kapitał zagraniczny. Przychodził, bo widział, że u steru są kompetentni i wiarygodni ludzie. Ludzie, którzy zawsze dotrzymują obietnic. Proszę was o odrobinę refleksji - zacznijcie myśleć propaństwowo i w kolejnych wyborach oddajcie swój głos Platformie Obywatelskiej. W przyszłości nie warto marnować swojego głosu na partie, którym zależy tylko na stanowiskach. Dlatego gromkie nie mówimy: PiS, Korwin-Mikkemu i Kukizowi. Widzę, że jesteście nieoczytani i nie słuchacie programów informacyjnych. Włączcie sobie tvn24 i wszystkiego, co wam napisałem dowiecie się z konferencji prasowych organizowanych przez p. Tuska i z wywiadów np. z panem posłem Niesiołowskim. Uważam, że pan Szczurek był genialnym ministrem finansów, bo Polski (jako jedynego kraju!) nie dotknął kryzys. Faktem jest, że ceny odrobinę wzrosły, ale nie oszukujmy się: płace też rosną. Jaka była średnia krajowa 8 lat wstecz a jaka jest dzisiaj? Temu chyba nikt nie zaprzeczy. Przypomnijcie sobie jak ceny rosły za czasów Kaczyńskich! Czytając niektóre wpisy w Internecie widzę, że niektórzy tylko opluwać umieją, bez żadnych argumentów. Ale to jest przypadłość PiS i jego niedouczonych prostych zwolenników. Bądźcie uczciwi wobec siebie i innych i odpowiedzcie na te pytania:

1.- Czy przez ostatnie 8 lat rządów PO nie żyło wam się lżej?

2.- Czy nie jest tak, że w budżecie domowym po każdym miesiącu możecie więcej odłożyć dzięki rządom PO?

3.- Czy nie widzicie, że politycy PO prezentują się w mediach są dobrze ubrani ładnie i mądrze się wysławiają?

4.- Czy nie pamiętacie tego sukcesu gdy, premier Tusk wraz z PO rządził całą Unią Europejską, oczywiście z panią Merkel, a to ogromnie podnosi wizerunek Polski na zewnątrz?

5.- Czy nie widzicie, że Platforma Obywatelska jest to jedyna partia, której dobro Polski i Unii Europejskiej leży na sercu bardziej niż własne interesy?

W TVN24 POCHANKE, MIECUGOW I SOBIENIOWSKI, A W NEWSWEEKU LIS MÓWIĄ, ŻE NA PIS GŁOSUJĄ LUDZIE SŁABO WYKSZTAŁCENI, WIĘC ZASTANÓWCIE SIĘ CZY CHCECIE BYĆ DO TEJ GRUPY ZALICZANI - I TO TYLE W TEMACIE!