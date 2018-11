Nowy przypadek odry na Lubelszczyźnie? GIS zapowiada regulacje ws. szczepień cudzoziemców

Czy we Włodawie (woj. lubelskie) możliwa jest epidemia odry? Sanepid podejrzewa, że na terenie miasta pojawił się pierwszy przypadek tej choroby.

Kolejny przypadek odry w Polsce. Eksperci: województwo lubelskie nie jest zagrożone epidemią

Uczeń liceum we Włodawie, który trafił do szpitala, pochodzi z Ukrainy. Prawdopodobnie nie był szczepiony na odrę, podobnie jak większość obywateli tego kraju. Rozpoznanie kliniczne wskazuje na to, że nastolatek jest chory na odrę, jednak lekarze wciąż czekają na wyniki badań biochemicznych, które mogą potwierdzić te przypuszczenia. Jak informuje portal lublin.eska.pl, zdaniem ekspertów w województwie lubelskim nie ma jednak zagrożenia epidemią odry, ponieważ ok. 96 procent mieszkańców Lubelszczyzny jest zaszczepiona. Chory pacjent przebywa w izolacji, jego stan jest dobry.

GIS zapowiada regulacje dot. szczepień wśród obcokrajowców przebywających w Polsce

Przypomnijmy, że kilka dni temu odnotowano 18 przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w Warszawie oraz okolicznych miastach województwa mazowieckiego. Zdaniem głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa, przypadki te zostały przeniesione do Polski zza granicy. W związku z tymi przypuszczeniami Główny Inspektorat Sanitarny planuje wprowadzenie regulacji, którymi mają zostać objęci obcokrajowcy przebywający na terenie Polski, w szczególności zaś ci, którzy przebywają w kraju dłużej, pracują tu lub się uczą.

- Pracujemy obecnie wspólnie z ministrem MSWiA, żeby doprowadzić do jakiejś racjonalnej regulacji. Jednak musi się to odbywać w sposób bardzo delikatny" - mówił szef GIS Jarosław Pinkas na antenie TVN24 w programie "Fakty po Faktach". Na czym dokładnie będą polegać zapowiadane regulacje jeszcze nie wiadomo.