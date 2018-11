Wyniki wyborów. Beata Szydło: W Wadowicach będzie normalnie. "Tam, gdzie PiS przegrał, będzie nienormalnie?"

Wyniki wyborów samorządowych w Wadowicach skomentowała na Twitterze Beata Szydło. W rodzinnym mieście papieża Jana Pawła II zwyciężył kandydat PiS Bartosz Kaliński.

"W Wadowicach będzie normalnie. Brawo Bartosz Kaliński" - napisała była premier.

Do tweeta odniósł się dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. "Czy tam, gdzie PiS przegrał, będzie nienormalnie?" - spytał.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Beata Szydło zadowolona?

To samo pytanie zadał Marek Tatała, który walczył o możliwość picia alkoholu nad Wisłą w Warszawie. A radca prawny Paweł Kania komentował: Idealne podsumowanie pychy, buty i prostactwa. Kiedy wygrywa PiS, to suweren tak chciał, a kiedy PiS przegrywa, to "będzie nienormalnie". Absolutny brak szacunku dla głosujących obywateli, pogarda dla demokracji.

"A jak tam w Brzeszczach? Też normalnie czy jakoś inaczej?" - spytał zaś poseł PO Michał Stasiński. W mateczniku byłej premier kandydat PiS poniósł klęskę, w wyborach na burmistrza Brzeszcz zajął ostatnie miejsce.

Wyniki wyborów Wadowice. Kandydat PiS burmistrzem

Kaliński w drugiej turze wyborów na burmistrza Wadowic otrzymał 54,97 proc. głosów. Jego przeciwnik Mateusz Klinowski (KWW Mateusz Klinowski i Wolne Wadowice) zdobył poparcie 45,03 proc. wyborców.

W pierwszej turze Kaliński miał 47,06 proc., a Klinowski - 35,31 proc.