antropoid pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Dostali łomot w wyborach w miastach - to sobie go muszą odbić. A najlepszym celem - Tuskowie :)



G... na nich mają i mieć będą, dlatego te popisy wściekłej wassermanówny i innych hunwejbinów kaczyzmu rzuconych na byłego premiera są raczej pocieszne.

Zwłaszcza to usilne i wytresowane zwracanie się do niego per "świadek"... :)))