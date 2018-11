Możliwe, że Dawid Kostempski, faworyt w wyborach na prezydenta Świętochłowic, jest największym przegranym tegorocznych wyborów samorządowych. Było blisko, ale zabrakło kilku głosów, by to on usiadł na fotelu prezydenta Świętochłowic.

Dawid Kostempski z najwyższym wynikiem w I turze wyborów na prezydenta Świętochłowic

Podczas I tury wyborów faworytem do wygranej w Świętochłowicach był Dawid Kostempski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który otrzymał 41,68 proc. głosów. Drugie miejsce w I turze wyborów samorządowych 2018 w Świętochłowicach zdobył Daniel Beger (31,20 proc. głosów), trzecie z kolei - Sonia Kwaśny z wynikiem 27,12 proc.

Oficjalne wyniki wyborów. Daniel Beger nowym prezydentem Świętochłowic

Podczas II tury wyborów w Świętochłowicach los odwrócił się od Dawida Kostempskiego. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów, z których wynika, że kandydat Koalicji Obywatelskiej, który był faworytem w Świętochłowicach, przegrał różnicą zaledwie 0,7 proc. punktu. Oznacza to, że zwycięzcą tegorocznych wyborów na prezydenta Świętochłowic jest Daniel Beger, kandydat KW Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice, który otrzymał 50,35 proc głosów.

