Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Mariusz Wołosz nowym prezydentem Bytomia

zgred151 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Madrzy ludzie wyjechali z malych miescin , wiec tam pozostali głownie starzy ( kościołowi ) oraz mało zaradni mieszkańcy często bez pracy i to sie odbija w wynikach wyborow . Glosuja wiec na tych co wiecej obiecuja lub na tych co dobrodziej ksiadz nakazal