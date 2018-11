sil.m 9 minut temu Oceniono 2 razy 2

Wybory pokazały , że pomimo tak wielkiej agitki i wydanej kasy [ przez pijarowców Slajda i guru ], przy mobilizacji opozycji przyjedzie czas , że "prześwietli się wszystkie stodoły, majątki żon oraz konta w L.. i na .C.." i to może nastąpić już w wyborach 2019r.by wyplenić rodzącą się dyktaturę w kraju.

Kielce, Radom są blamażem PiS, co musi się dziać na Nowogrodzkiej trudno sobie wyobrazić., pewnie szykują tam program ewakuacji Antonowami do przyjaciół Moskali.