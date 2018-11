TVP Info po II turze: PiS wygrało w sejmikach, a na Trzaskowskiego głosowali w aresztach

Na oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych musimy jeszcze poczekać, ale wg badania exit poll dla TVP, TVN i Polsat kandydaci z poparciem Koalicji Obywatelskiej pokonali tych popieranych przez PiS w co najmniej trzech dużych miastach. W Gdańsku wygrał Paweł Adamowicz, w Krakowie - Jacek Majchrowski, a w Kielcach - Bogdan Wenta.

W telewizjach informacyjnych politycy i publicyści komentowali te sondażowe wyniki. TVP Info przypominało też o wynikach wyborów I tury. - Wiemy, że całe wybory samorządowe wygrało PiS - mówił jeden z prowadzących. W pewnym momencie wieczór wyborczego w TVP Info Krzysztof Ziemiec zapowiedział: "Popatrzmy raz jeszcze, jak wyglądała ta druga tura w kamerach naszych reporterów". Po czym wyemitowano materiał o... I turze wyborów.

- Twarde dane dot. wyborów samorządowych jednoznacznie wskazują, że zwycięzcą głosowania jest Zjednoczona Prawica, wbrew temu, co twierdziła KO, która wygrała w kilku dużych miastach - zaczął autor materiału Maksymilian Maszenda. Przypomniał wyniki wyborów do sejmików, zwracając uwagę, że "Zjednoczona Prawica wygrała w aż dziewięciu województwach" i zyskała na z poziomie powiatów.

Maszenda zauważył, że "są również wyjątkowo korzystne wyniki" dla Koalicji Obywatelskiej, którymi "politycy tej formacji się nie chwalą". Przytoczył wyniki z dwóch aresztów i więzienia w Warszawie, gdzie zdecydowana większość głosowała na Rafała Trzaskowskiego. W materiale nie wspominano, że w tych miejscach głosowało po kilkadziesiąt osób. - W innych więzieniach w Polsce też wygrywali kandydaci KO - stwierdził Maszenda. - W tej grupie elektoratu politycy PO czują się mocni - dodał i przypomniał, że Stanisław Gawłowski z PO był przez jakiś czas w areszcie.

"To nie miało nic wspólnego z obiektywnym materiałem"

Po emisji materiału Ziemiec zwrócił się do posła PO Zbigniewa Konwińskiego, który był w studiu i stwierdził, że parlamentarzysta był "oburzony wynikami". - Ale taka jest prawda - dodał Ziemiec.

- Byłem oburzony tymi komentarzami w tle. Ale okej, róbcie tak dalej, to nas przybliża do zwycięstwa - odparł Konwiński. - Jestem oczywiście oburzony, bo to przed chwilą nie miało nic wspólnego z obiektywnym materiałem - dodał.

Wieczór wyborczy TVP Info komentowali też dziennikarze i inne osoby na Twitterze.

Komentatorzy zauważyli również, że trakcie wieczoru wyborczego jedna z prowadzących w studiu, mówiąc o wyborach w Gdańsku stwierdziła, że Płażyński "niestety przegrał".

- Zobaczmy, co dzieje się w Gdańsku, jesteśmy w sztabie Kacpra Płażyńskiego, za chwilę usłyszymy, co kandydat na prezydenta, który niestety w II turze przegrał, ma do powiedzenia - powiedziała Edyta Lewandowska.