II tura wyborów samorządowych 2018. Kto zostanie prezydentem Olsztyna?

kenjed przed chwilą 0

He, he, he - olsztyński PIS popiera cenzora z czasów komuny. No to niezłą ekipę kompletuje Kaczyński : komunistyczny prokurator, żołnierz który pacyfikował stocznię, sędzia co wysyłał do więzień opozycjonistów, sekretarz PZPR , a teraz jeszcze cenzor.