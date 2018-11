II tura wyborów samorządowych 2018. Kto zostanie prezydentem Szczecina?

artmedia9 pół godziny temu 0

Najgorsze w naszych wyborach samorządowych jest to, że zaczęto oceniać kandydatów wg ich szyldów partyjnych, a nie wg programu, jaki mają. Prywatnie mogę popierać partię A w wyborach do Sejmu, ale jeśli kandydat partii B na prezydenta miasta proponuje to, co mi się podoba, to na niego głosuję. I na odwrót.