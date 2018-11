calmy 2 godziny temu Oceniono 40 razy 34

"- Media zostały wyprzedane. Straciliśmy na tym ogromnie dużo. Dzisiaj media są w rękach zagranicznych, w bardzo dużym stopniu w rękach niemieckich - powiedział Mateusz Morawiecki."



Media istotnie zostały wyprzedane, szkoda że Morawiecki nie powie przez kogo. A zostały wyprzedane w wyniku ustawy ktrórą cwanie przeciągnął przez sejm jako ustawę prezydencką Kaczyński Jarosław z bratem. Po uwałaszczeniu PC przy pomocy kilku tytułów przejętych za pożyczone pieniądze przez Kaczyńskich z kolegami Kaczyńscy doprowadzili przejęte prztez siebie gazety i czasopisma do ekonomicznego upadku po czym tytuły sprzedali (zagranicznym inwestorom") a niieruchomości sobie pozostawili. To one są podstawą i fundamentem na którym zbudowano spółkę Srebrna.



Obecnie mały kombinator i pieniacz który uwłaszczył się na społecznym majątku (patrz np." Zycie Warszawy") narzeka, że media "zostały wyprzedane" A Morawiecki powtarza za nim.



Straszni, kompletnie amoralni i zakłamani ludzie.