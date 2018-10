Jarosław Kaczyński w Chełmie. "Nie musimy przyjmować europejskich chorób"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził Chełm, by przed wyborami samorządowymi wesprzeć kandydata PiS na prezydenta miasta, Jakuba Banaszka.

- Władza samorządowa jest częścią władzy państwowej. Jeśli władza rządowa i samorządowa współpracują, powstaje synergia - tłumaczył Jarosław Kaczyński. Taką współpracę zapewni jego zdaniem kandydat PiS. Ale prezes Kaczyński poruszał też tematy ogólnopolskie, czy wręcz europejskie.

Jarosław Kaczyński w Chełmie o koncepcji UE

Jarosław Kaczyński mówił, że możemy osiągnąć w Polsce "poziom niemiecki". Stwierdził też m.in., że Polska "prowadzi ofensywę na rynkach świata". Za dobry przykład dla naszego kraju podawał Irlandię.

- Idziemy do przodu, by Polska stała się państwem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie musimy przyjmować europejskich chorób. To nie na tym polega koncepcja UE. My mamy prawo doganiać, a jeśli Bóg da też przeganiać, tych, którzy są przed nami. Nie dla czczego wyścigu, tylko dlatego, by Polakom się lepiej żyło - stwierdził. - Tylko, powtarzam, trzeba współpracy - podkreślał.

- Nam jest potrzebna narodowa zgoda - ogłosił prezes PiS. Jak mówił, w Irlandii "porozumiały się partie, które się wzajemnie rozstrzeliwały". - Ale się pogodzili. Uzyskali fantastyczne wyniki. Musimy jakoś uspokoić tych od tej totalnej wojny. Najlepiej za pomocą faktów, naszych sukcesów. To może nie przekona polityków, ale przekona obywateli. Ta droga musi być drogą ogólnopolską, ale konkretyzowaną w każdej gminie, w której rządzimy - opisywał.

Jarosław Kaczyński: namawiać do głosowania na PiS

- Do wyborów jest jeszcze kilka dni, szczególnych, świątecznych. Mimo wszystko powiem państwu, że nie należy prowadzić kampanii, ale rozmawiać można - zaznaczył.

Zachęcał do mówienie rodzinie, a nawet "przygodnie spotkanym ludziom", by głosowali na kandydata PiS Jakuba Banaszka.

Wybory samorządowe w Chełmie

W wyborach samorządowych na prezydenta Chełma Agata Fisz z SLD zdobyła 43,49 proc. głosów, zaś popierany przez PiS Jakub Banaszek 36,73 proc. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 4 listopada.