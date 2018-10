Patryk Jaki atakuje kolegów z PiS. "Trzeba było wystawić Bielana. Na 100 proc. by wygrał"

Frekwencja owszem wzrosła i to mocno ale nie z powodu dobrej kampanii Patryka Jakiego. Tylko z powodu tego, że Patryk Jaki wku..ił Warszawiaków. Jego kampania bowiem wyglądała tak: przyjeżdża imigrant z Opola i mówi "Nie, nie, nie. To wszystko co tu macie jest do d..y. Warszawa powinna rozwijać się lepiej, ja Wam pokażę jak to powinno wyglądać. Tylko wybierzcie mnie na prezydenta miasta". Trzeba być ślepcem, żeby nie zauważać, że Warszawa mocno się zmieniła za prezydentury HGW. Zwłaszcza na tle paraliżu decyzyjnego z czasów LK. Trzeba być ślepcem albo mieć wyjątkowo złą wolę aby nie zauważać, że Warszawa się rozwija. I pięknieje. Warszawiacy to dostrzegają. Więc pokazali fucka imigrantowi z Opola.