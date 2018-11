Wybory samorządowe 2018. Najnowsze sondaże. Kto wygra w Krakowie?

Lidia Jasińska 17 minut temu Oceniono 1 raz 1

2 lata temu gazety rozpisywały się o kryzysie demokracji w Krakowie!!!...

Rozmowa z prof. Marekiem Bankowiczem, politologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolejna wpadka prezydenta. Jacek Majchrowski jednak ciągle trwa na stanowisku. Prezydent stał się hegemonem polityki w Krakowie. Wszystko z powodu słabej konkurencji. I najwyraźniej stracił mechanizmy samokontroli. Bo to mianowanie Jana Tajstera na wysokie stanowisko jest hazadrową decyzją, nawet dla niego. I zupełnie nie ogarnął jej konsekwencji, bo myślał że w mieście Krakowie to on decyduje o wszystkim. Prezydent jednak się przeliczył, bo oburzenie społeczne jest duże. Coraz głośniej mówi się o referendum ws. jego odwołania? Prezydent przeszarżował. Uważał, że skoro chce powołać Tajstera na stanowisko, to tak zrobi. Spodziewał się z pewnością krytyki, ale pewnie marginalnej. Tymczasem ten opór jest naprawdę duży. Mieszkańcy, mimo że mamy środek wakacji, są bardzo oburzeni i aktywni w tej sprawie. Jacek Majchrowski nie ma naprawdę żadnych sojuszników w tym wypadku i sytuacja staje się dla niego bardzo trudna.