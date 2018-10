Kluzik-Rostkowska o Marszu Niepodległości: PiS flirtował z narodowcami i dostał "w dziób"

semigetuza pół godziny temu Oceniono 22 razy 20

Pani Joanno i Drodzy Internauci. To nie jest do końca tak. Otóż dwa lata temu rząd Pani Szydło powołał komitet organizacyjny obchodów 100 Niepodległości. Przez te 2 lata komitet nie zrobił absolutnie nic. No, przytulił 200mln zł z którymi nie wiadomo co się stało /ot, kolejne złodziejstwo publicznych pieniędzy/. Dwa tygodnie temu w rządzie Pana MM wybuchła aferka. Obudziły się misie, że za chwilkę Rocznica, a żadnych propozycji co robić, nie ma.

Lekka panika i rozwiązanie - przejmujemy Marsz Niepodległości jako nasz - pisi i wszystkich naszych przybudówek. Ale Narodowcy postawili warunki. marsz nie PiS-u, ale nasz z udziałem pisowkiej skisłej śmietanki. Rząd powiedział "wała" , Narodowcy, "to się walcie" i każdy poszedł do własnego kąta. Można nie lubić Narodowców, ale takie podejście rządowe to czyste złodziejstwo czyjejś wieloletniej pracy tylko dlatego, że samemu jest się debilem i leniem i bierze pieniądze za nic.

Co by nie mówić, komitet organizacyjny MN ciężko pracuje nad tym, żeby sie impreza powiodła. A tu z boku pisowskie lenie i cwaniaki chcą "na wydrę" Narodowców orżnąć.

Tak to wygląda, pozostaje tylko wielką tajemnicą co się stało z 200 mln złotych, które rząd Pani Szydło przeznaczył na organizację obchodów 100-lecia Niepodległości, a które ludzie Pana Morawieckiego na żywca zajumali. Wielce to ohydne, żeby okradać Państwo Polskie nawet w Jego 100-lecie Urodzin. Zwolennikom obecnej władzy i Pana Mateusza polecam ten wpis