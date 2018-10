Andrzej Duda proponuje, by TK przenieść poza stolicę. Pawłowicz wysyła prezydenta w góry

W ostatnim wywiadzie dla dodatku "Plus Minus" dziennika "Rzeczpospolita" prezydent Andrzej Duda stwierdził, że nie wszystkie ważne państwowe instytucje muszą znajdować się w stolicy.

"Dla równomiernego rozwoju kraju nie byłoby źle, gdyby na przykład Trybunał Konstytucyjny, Główny Urząd Statystyczny czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych miały siedzibę w innym mieście niż Warszawa. Mogłyby być w Pile, Lublinie czy Suwałkach. Dlaczego nie?" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydencki pomysł skomentowała krótko posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "A siedzibę Prezydenta gdzieś blisko górskich stoków..." - napisała parlamentarzystka.

Przenosiny siedziby TK poza Warszawę

Dyskusja na temat ewentualnego przeniesienia siedziby Trybunału Konstytucyjnego rozgrzała w 2015 r., kiedy projekcie ustawy o TK zaproponowanej przez partię rządzącą usunięto zapis wskazujący Warszawę.

Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tego pomysłu.

- Bardzo państwo się oburzacie w związku z konsekwencjami prawnymi przeniesienia Trybunału Konstytucyjnego z Warszawy do innych miast Polski. Przy okazji też pokazaliście, i to może było tego warte, co myślicie o innych miastach w Polsce, co myślicie o mieszkańcach innych regionów Polski - mówił w grudniu 2015 r. na sejmowej mównicy poseł PiS Stanisław Piotrowicz, zwracając się do polityków opozycji.

- To był test, co myślicie o Polakach i o innych miastach. (Wesołość na sali, oklaski) Trybunał pozostanie w Warszawie, ale przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie macie zdanie na temat Polaków i innych miast w Polsce - dodał.