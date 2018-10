Wybory samorządowe. Pod nosem Marka Kuchcińskiego szykuje się mała sensacja wyborcza

Gazeta.pl: Skąd ten fenomen, że pan jako kandydat Kukiz'15 omal nie wygrał już w I turze wyborów na prezydenta Przemyśla? Miasto przecież uchodzi za PiS-owskie.

Wojciech Bakun: To efekt sposobu, w jaki prowadziliśmy kampanię w mieście. Udało się przekonać mieszkańców, że zagłosowanie na tych samych ludzi, którzy od 16 czy wręcz od 24 lat rządzą miastem, coś zmieni. Przemyśl zawsze stał PiS-em. Kolejna kadencja tego samego układu to byłaby utrata szansy na odwrócenie trendu podupadania miasta.

Dotychczasowy prezydent Robert Choma nie kandydował, więc nie byłby to - jak pan mówi - stary układ.

Choma w przeszłości był członkiem PiS-u...

...ale po sprawie lustracyjnej został usunięty.

I stworzył lokalne ugrupowanie Regia Civitas, ale to nic innego jak bezpiecznik PiS-u. I razem z PiS-em rządził. Prezydent Choma nie kryje, że jest bliskim znajomym i łączą go przyjacielskie relacje z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim (PiS) - na tym próbował budować swoją pozycję. Przekonywał, że tylko dzięki jego prezydenturze miastu będzie pomagał sam Kuchciński.

Sprawność tego układu wyszła, gdy PiS-owi nawet nie udało się zarejestrować list w dwóch z czterech okręgów w mieście. Z pomocą przyszła Regia Civitas - zawiązali nieformalną koalicję z PiS i głosili, że jak nie ma listy PiS, to trzeba głosować na Regia Civitas. Widać, że to jeden układ - bardziej jawny niż wcześniej.

Choma miał się stać przeszłością, a Janusz Hamryszczak (kandydat PiS na prezydenta Przemyśla) przyszłością. A więc miało być nowe otwarcie.

Kłopot w tym, że Hamryszczak był wiceprezydentem przez ostatnie cztery lata, a skoro PiS miało większość w radzie, to mógł śmiało realizować swoje pomysły, o których teraz mówi.

Również Hamryszczak dobrze się zna z Kuchcińskim, który jest zresztą mieszkańcem Przemyśla. Ponadto Podkarpaciem rządzi i będzie rządzić nadal PiS. Rząd tworzy PiS. Mieszkańcy więc pytają: co się nie udało, że dzięki takiemu PiS-owskiemu układowi na każdym szczeblu władzy żaden - jak mówił Jarosław Kaczyński - worek z pieniędzmi nie dotarł do Przemyśla?

Pan ma 37 lat, w Sejmie jest pan debiutantem, a tu nagle zdobywa pan 41,83 proc. poparcia w I turze na prezydenta Przemyśla. Tego nikt nie zakładał. Pan również nie?

Dla mnie to też jest duże zaskoczenie. Mój sztab nie pracował na sondażach. Lokalne media czy uczelnie też ich nie zamawiały. Trochę jak dzieci we mgle opracowaliśmy strategię naszej kampanii. Nasze analizy pokazywały, że moje przejście do II tury jest pewne na 100 proc. Zastanawialiśmy się więc, jaką stratę będziemy mieć do pana Janusza Hamryszczaka jako lidera I tury. Budowaliśmy modele, jak tę stratę odrobić. Okazało się jednak, że to on ma ogromną stratę do mnie, a nie odwrotnie.

Czy Przemyśl jest teraz bastionem Kukiz'15? Jedynym w Polsce.

Nie traktowałbym mojego wyniku w tych kategoriach. Cała kampania była ukierunkowana na lokalność komitetu - tworzyli go działacze społeczni, w tym szefowie zarządów osiedli.

A nazwa komitetu jak brzmiała?

Startowaliśmy jako Kukiz'15. Trochę dziwnym by było, gdybym jako poseł Kukiz'15 zaczął budować jakiś inny twór. Sam tego jednak nie narzucałem.

Po ostatnich wulgarnych wpisach Pawła Kukiza - pana szefa w klubie parlamentarnym - odejdzie pan z tej formacji?

Nie odcinam się ani od stowarzyszenia, ani od ruchu Kukiz'15. Bardzo wyraźnie jednak rozgraniczam Kukiz’15 jako formację ogólnopolską i Kukiz'15 w Przemyślu. To są ciała prawie że równoległe, a nie zazębiające się. Na naszych listach na 30 kandydatów było zaledwie trzech członków stowarzyszenia Kukiz'15.

Poza tym, że zupełnie przypadkowo do Przemyśla zawitał wicemarszałek Stanisław Tyszka, to nikogo z twarzy Kukiz'15 tu nie było w czasie kampanii. Mógł być Paweł Kukiz albo Marek Jakubiak, ale nie przyjechali.

Bo pan ich nie chciał w swoim mieście?

To nie Paweł Kukiz mógł zadzwonić i powiedzieć "Wojtek, przyjadę do Przemyśla i zrobimy razem konferencję". To ja mogłem zadzwonić do niego i powiedzieć "Paweł, przyjedź, zwołamy dziennikarzy na konferencję".

Ale pan nie zadzwonił?

Rozmawiałem z Pawłem Kukizem i tłumaczyłem, na czym polega nasz model kampanii i dlaczego chcemy ją budować na lokalności. I to się sprawdziło. Ludzie nie chcą ogólnopolskich twarzy. Mieliśmy już najazd ministrów z rządu PiS, mieliśmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a w piątek na dobitkę jeszcze ma przyjechać wicepremier Beata Szydło. Tylko że ludzie już ich nie chcą oglądać, nie chcą partyjnych wieców i zamkniętych partyjnych spotkań.