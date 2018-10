Hanna Zdanowska nie będzie prosić prezydenta Dudy o ułaskawienie

sil.m 2 godziny temu Oceniono 9 razy 9

Kto z internautów i czy Sasin czytał oświadczenia do banku , skąd trolle wiedzą że są fałszywe? Kto nie spłacił rat pożyczkowych? – może bank nie wziął prowizji? Kto poniósł stratę? Być

może …? Za być może nie jest się przestępcą. A tymczasem:

1/ idol z niepokalanego łona dr prawa A.Duda jedzie na prywatne wykłady do Nowego Tomyśla, zarabia 280 patyków a koszty prywatnych przejazdów rozlicza na koszt sejmu / podatników a za ujawnienie sprawy publicznie straszy p.Lisa i Newsveek sądem. Gdzie odbyła się ta rozprawa. Śledczy stwierdzili, że zaginął grafik zajęć – tak samo jak dokumenty w Kancelarii Prezydenta w sprawie uniewinnienia kumpla zięcia prezydenta. W 2014 skazany w Tarnobrzegu na 5tyś zł grzywny i przeprosiny. Kłamstwo to świadczenie nieprawdy,

2/Student ekonomii Szałamacha w czasie zagranicznych studiów konsumował nienależne dotacje sejmowe

3/ p. Kaczyński pożyczył 150tyś. zł od przyjaciółki p.Goss , nie zgłosił jej do skarbówki i jakieś drobne opodatkowanie zapłacić? To przestepstwo skarbowe. Tak zachowują się jak osoby które są ponad prawem. Prokurator boi się ? czego?

4/Jaki był mechanizm wykorzystania środków UE na klimatyzację w SP, jakie kwoty i kto był beneficjentem?Tu sprawę wraz z wysokimi darowiznami gołych i bosych dzieci członków SP zamiótł p.”Zero” pod dywan.

5/w aferze pis-szmaciarzy z PCK i finansowaniu p. Anny Z. prorocy wykonują różne wygibasy salta mortale aż do wniosku o własną degradację by sprawy nie wyjaśnić a ukryć pod dywan.

6/Nepotyzm dla swoich i własne interesy na pierwszym planie - to normalne w tej „mafii” czego dowiódł p.Czarnecki w rozmowie z dziennikarzem w TVN gdzie wił się jak piskorz i obwieszczał jakieś dziwne i objawione pisowskie prawdy o pracy syna

Tak to bywa gdy wszystkim rządzi dziadzio wykształciuch / doktorant Ehrlicha ] cwaniak Kaczyński. On właściwie w życiu niczego samodzielnie się nie dorobił. Ani mieszkania, ani rodziny, ani potomka. nieszczęśliwy starzec, który raz w życiu był w dużym sklepie i chleba nie potrafił kupić a za cukier płacił podwójną cenę a sens ma pytanie jak można sprywatyzować wille –własność spadkobierców bohatera wojny z bolszewią za 4138zł z groszami i wykazać to w deklaracji w sejmie.