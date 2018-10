KRS zastosuje się do postanowienia unijnego trybunału. "Nie będziemy nic robić"

Jak informuje TVN24, Krajowa Rada Sądownictwa nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego - powiedział we wtorek przewodniczący KRS, Leszek Mazur. Mazur dodał, że podległy mu organ zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE.

KRS zastosuje się do postanowienie TSUE

Przypomnijmy, że 19 października Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił wniosek Komisji Europejskiej wobec Polski i zawiesił stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym przechodzenie w stan spoczynków sędziów SN, którzy skończyli 65 lat.

Wcześniej - we wrześniu - KE skierowała do TSUE skargę przeciwko Polsce, powołując się na "pogwałcenie zasady niezawisłości sędziowskiej", które miało miejsce wraz z wejściem w życie przygotowanej przez PiS ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja nalegała wtedy, by Trybunał wydał postanowienie zabezpieczające.

Z kolei pod koniec sierpnia Andrzej Duda ogłosił nabór na 11 sędziów SN. Wtedy do KRS wpłynęło 25 kandydatur, zaś w październiku Rada wyznaczyła zespoły, które miałyby ocenić kandydatów. Przesłuchania miały się odbyć w najbliższym czasie.

- Nie będziemy nikogo wzywać i nie będziemy nic robić i w ten sposób zastosujemy się do postanowienia TSUE. Jak oczekuje się od nas żebyśmy wstrzymali działania, to je wstrzymujemy, czyli nic nie robimy - powiedział we wtorek Leszek Mazur, cytowany przez TVN24.

- To zwycięstwo prawa nad polityką i sukces obrońców polskiej praworządności. Presja ma sens - skomentował na Twitterze słowa Leszka Mazura dr Marcin Matczak, prawnik.