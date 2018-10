Karczewski nie pójdzie w Marszu Niepodległości 11 listopada. "Nie udało się porozumieć"

Andrzej Duda, którego organizatorzy Marszu Niepodległości poprosili o objęcie imprezy patronatem honorowym, nie weźmie w nim udziału. Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta mówił w TOK FM, że "świąteczna formuła marszu oznacza, że nie jest to marsz jednego środowiska. To nie jest marsz osób, które przyznają się do jednej tradycji politycznej". Pełnomocnik do spraw Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przyznał tym samym, że nie było możliwości wspólnego świętowania.

Stanisław Karczewski: Sami chcą organizować Marsz Niepodległości

Dzień po tej deklaracji do grona osób, które nie wezmą udział w marszu Niepodległości dołączył kolejny polityk PiS. Podczas konferencji w Senacie Stanisław Karczewski był pytany przez dziennikarzy między innymi o efekt jego rozmów z organizatorami marszu - Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Marszałek zaznaczył, że były one konstruktywne, ale nie udało się porozumieć.

Chcieliśmy, żeby ten marsz w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości był marszem narodowym, marszem organizowanym wspólnie przez pana prezydenta. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości się na to nie zgodziło, chcą organizować sami - powiedział Karczewski.

Marszałek Senatu: 11 listopada mam dużo obowiązków

Marszałek Senatu poinformował, że 11 listopada będzie miał bardzo dużo obowiązków w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - Rano zacznę od mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej - powiedział. Dodał, że będzie na uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. - Mam nadzieję, że w tym spotkaniu wezmą udział również osoby, które mają inne poglądy polityczne - mówił.

Karczewski powiedział, że na zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza zostali zaproszeni między innymi byli prezydenci i premierzy oraz wszyscy politycy. Marszałek Senatu poinformował też, że będzie uczestniczył w uroczystościach na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w kiermaszu niepodległościowym zorganizowanym na Krakowskim Przedmieściu.

Marszałek Karczewski poinformował również, że w przeddzień uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie w Kanadzie, gdzie między innymi spotka się z tamtejszą Polonią.