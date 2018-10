Czarzasty o SLD: "Mamy elektorat głównie antypisowski". Prezydenta nazywa "łupieżcą i grabieżcą"

krzysiozboj godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Co niektórzy mogli przegapić. Był kiedyś wywiad z Piekarską, wiceprzewodniczącą SLD. Zapytano ją o świetne relacje SLD z kościołem w czasie rządów SLD (by nie nazwać tego wchodzeniem kościołowi w tyłek), ta odpowiedziała z rozbrajającą szczerością - w tamtym czasie było to dla nas korzystne.

Tow. Włodzimierzu, działacze SLD od zawsze przed oczami mieli wyłącznie profity dla siebie, nawet z Rydzykiem by bratni sojusz zawarli. Tu tylko pewna "niezręczność" powstała - do konfitur dopuszczono wyłącznie lokalnych działaczy SLD, centrala została olana. Ale tow Włodzimierzu, tak na pocieszenie, w tym dramacie nie jesteście sami, PSL podobne rozterki przechodzi.